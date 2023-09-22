«Контента много!»: В киноиндустрии заявили о колоссальном дефиците кадров
Генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин и президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова отметили, что не хватает актеров, гримеров и других людей на всех этапах производства контента.
Сегодня на фоне масштабного производства кино и сериалов для онлайн-площадок заметен дефицит творческих профессий, заявил генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в пресс-центре НСН.
«Существует огромный спрос на творческие профессии, которые связаны с производством аудиовизуального контента, так как производится очень много кино и сериалов – артисты, гримеры и так далее. Людей не хватает сегодня»,- сказал он.
С ним согласилась и президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, которая назвала дефицит «колоссальным».
«Очень колоссальный дефицит кадров, есть большой пробел на всех этапах производства. Между студентами и профессиональным сообществом нет правильно выстроенной коммуникации. Проблема обычно не в количестве, а в качестве проектов, которые предлагает молодежь, студенты. Когда студенты находятся в поиске работы, у них должна быть железная хватка. Все контакты есть. Все контакты продюсерских центров есть, они будут только рады», - заключила она.
Совокупные сборы кинотеатров в России превысили 28 миллиардов, что позволяет сетям не закрываться, заявила ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в пресс-центре НСН.
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