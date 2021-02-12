15.02.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Национальный авитаминоз: почему россияне остались без витаминов?

Лишь 17% детей и 14% взрослых в России обеспечены необходимым количеством витаминов в полной мере, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Это значит, что более 80% населения России испытывает дефицит одного или нескольких витаминов. А бушующая в мире и в нашей стране пандемия ещё больше усугубляет ситуацию. По отчётам Счётной палаты РФ, естественная убыль населения и так возросла на 30% за первую половину 2020 года, набирая обороты уже пять лет подряд. Даже небезызвестный нацпроект «Демография» был продлён до 2030 года и нарастил финансирования из бюджета с 3,1 трлн рублей до 4,6 трлн только за период с 2019 по 2024 год.

Хватит ли средств и инструментов государству решить проблему обеспечения населения хотя бы необходимыми витаминами и как это будет сделано, расскажут в ходе пресс-конференции её участники.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;

Заведующая лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», к.б.у. Наталья Жилинская.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

