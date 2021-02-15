Эксперт рассказал, как выбирать витамины
Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова на пресс-конференции НСН рассказала, как выбирать витамины и в каком сочетании лучше употреблять.
Лишь 17% детей и 14% взрослых в России обеспечены необходимым количеством витаминов в полной мере, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Это значит, что более 80% населения России испытывает дефицит одного или нескольких витаминов, все это на фоне пандемии коронавируса в стране.
Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова на пресс-конференции НСН рассказала, как выбирать витамины.
«Витамины поступают в организм в основном через продукты и уже внутри него они должны перейти в свою активную форму. Так, для усвоения витамина В6 необходим витамин В2. Вообще все витамины связаны в такие нутриологические цепочки, когда наличие одного витамина приводит к усвоению другого. Потому эти витамины должны поступать комплексно, а не по одному», - сказала она.
По словам Коденцовой, также надо обратить внимание на дозы. БАДы с витаминами должны по закону содержать от 15% до 300% суточной дозы витаминов. Употребление минимальной дозы не принесет немедленного действия и эффективно лишь в долгосрочной перспективе, а дозировка в 300% нужна людям, которые переболели недавно и им нужно восстановить пошатнувшееся здоровье.
«Я бы рекомендовала ежедневно принимать 100% суточную дозу витаминов», - сказала она.
Ранее Коденцова рассказала на пресс-конференции НСН, что во всех развитых странах наблюдается проблема авитаминоза населения из-за изменения образа жизни.
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