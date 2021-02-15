В Совфеде рассказали, что изменится на рынке БАДов с 1 апреля

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала на пресс-конференции НСН, что скоро в России начнет действовать система маркировки биологически активных добавок.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала на пресс-конференции НСН, что скоро в России начнет действовать система маркировки биологически активных добавок.

«С 1 апреля 2021 года вводится пилотные проекты по маркировке БАДов по составу витаминно-минерального комплекса. Одной из основных целей этой маркировки является предупреждение контрафактной продукции», - сказала она.

Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова напомнила в этой связи на пресс-конференции, что БАДы – это не лекарства, они содержатся в нашей пище и нашем организме на протяжение всей жизни и нужны для его нормального функционирования.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеСовет Федерации РФ
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