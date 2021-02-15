«Грибы загорают». Как можно повысить уровень витаминизации еды

Лишь 17% детей и 14% взрослых в России обеспечены необходимым количеством витаминов в полной мере, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Это значит, что более 80% населения России испытывает дефицит одного или нескольких витаминов, все это на фоне пандемии коронавируса в стране.

Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова на пресс-конференции НСН рассказала, что обогащенность продуктов витаминами можно повысить с помощью современных технологий.

«Грибы – источник витамина D2, он менее эффективен, чем D3, но все же это витамин. Так вот можно сказать, что эти грибы, можно сказать, «загорают» - под действием ультрафиолета содержание этого витамина повышается, даже в срезанных грибах. Поэтому за рубежом производители грибов их специально облучают ультрафиолетом. Также есть специальные хлебопекарные дрожжи с высоким содержанием витамина D, которые обогащают хлеб этим витамином», - сообщила она.

Ранее Коденцова рассказала на пресс-конференции НСН, что во всех развитых странах наблюдается проблема авитаминоза населения из-за изменения образа жизни.

