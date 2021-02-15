Эксперт объяснил систематический недостаток витаминов у населения

Лишь 17% детей и 14% взрослых в России обеспечены необходимым количеством витаминов в полной мере, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Это значит, что более 80% населения России испытывает дефицит одного или нескольких витаминов, все это на фоне пандемии коронавируса в стране.

Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова рассказала в ходе пресс-конференции НСН, что это типичная ситуация для всех развитых стран.

«В нашей современной жизни резко сократился расход энергии. Человек сложился в ходе эволюции в то время, когда его расходы энергии на поддержание жизнедеятельности были гораздо выше – когда он гонялся за мамонтом, охотился. Сейчас же удобство жизни и наличие бытовой техники сокращает необходимое количество усилий. Это привело к резкому снижению энерготрат. Поэтому люди стали меньше есть. Они все равно переедают, но это макронутриенты – белок, жир, углеводы. А микроэлементы в том количестве пищи, которое человек съедает, содержатся недостаточно. Вот и дефицит, а его усугубляет неправильное питание», - рассказала Коденцова.

По ее словам, в мире нельзя выделить географические зоны, где бы ситуация с обеспеченностью витаминами была лучше или хуже – везде примерно одинаково. Даже в южных регионах, где люди чаще питаются овощами, они получают с ними лишь витамин С и каротиноиды. А тот же витамин Д можно получить из рыб жирных сортов, необязательно лосось, сойдет скумбрия и селедка.

«Витамины группы В можно найти в хлебе, витамин В2 – в молочных и мясных продуктах, неправильное питание может усилить диспропорции в получении витаминов и привести к клиническим случаям авитаминоза. Например, сильный дефицит витамина С – это цинга, но такого у нас в массовом порядке нет. В основном это скрытые дефициты микроэлементов, которые в совокупности негативно влияют на наше самочувствие. В России до 40% населения имеют дефицит сразу нескольких витаминов и минералов, хотя в целом люди сыты по основным питательным веществам - углеводам, белкам и жирам», - сказала она.

Диетолог Ирина Писарева ранее предупредила о вреде длительного голодания и назвала еще ряд «меню», способных ухудшить здоровье при попытке сбросить вес.

