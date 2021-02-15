Цена и качество. Как влияет стоимость витаминов на их эффективность
Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова на пресс-конференции НСН рассказала, что в России своих витаминов фактически не производят, а все российские производства работают с импортными субстанциями.
Лишь 17% детей и 14% взрослых в России обеспечены необходимым количеством витаминов в полной мере, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян. Это значит, что более 80% населения России испытывает дефицит одного или нескольких витаминов, все это на фоне пандемии коронавируса в стране.
Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», д.б.н. Вера Коденцова на пресс-конференции НСН рассказала, в России своих витаминов фактически не производят, а все российские производства работают с импортными субстанциями.
«Те витамины, которые таблетируются и упаковываются в России, конечно, дешевле, но все равно исходные вещества создаются за границей. Потому в целом ориентироваться на место производства не стоит, смотреть надо состав и дозы», - рассказала она.
По ее словам, цены витаминов зачастую определяются маркетинговыми целями и позиционированием товара, при том, что состав абсолютно одинаков.
Ранее Коденцова рассказала на пресс-конференции НСН, что во всех развитых странах наблюдается проблема авитаминоза населения из-за изменения образа жизни.
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