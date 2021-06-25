Насилие в семье. Причины и меры профилактики

28.06.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация монографии, посвящённой причинам и мерам профилактики семейного насилия «Насилие в семье»

Семейное насилие в России давно обсуждается в обществе как одна из острейших проблем. Сначала оно было декриминализировано, затем начались многолетние прения о необходимости принятия закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Часть общества считает это необходимой мерой, а другая встревожена опасностью возникновения новых форм контроля за приватной жизнью и злоупотреблениями привлечением третьих лиц в дела семьи. Многие правозащитники пытаются объективно оценить сложившуюся в стране ситуацию, и результаты одного из таких исследований, представленных в монографии «Насилие в семье», будут впервые представлены в пресс-центре ИА «НСН».

В ходе пресс-конференции, её участники, соавторы монографии, представят:

Общую концепцию причин насилия в семье и причины отдельных видов семейного насилия;

Состояние и тенденции семейной насильственной преступности;

Анализ отдельных видов семейных насильственных преступлений и административных правонарушений;

Сравнение подходов к вопросу семейного насилия в России, США и Германии (последствия и результаты).

Участники пресс-конференции:

Член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совфеде, кандидат юридических наук Анна Швабауэр;

Руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Фёдор Лукьянов;

Телеведущая Анна Шафран.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

