«Плохой уход за домом – преступление». В Совфеде рассказали о «домашнем насилии» в США
Трактовка понятия «домашнее насилие» в США чрезвычайно широкая, заявила Анна Швабауэр.
Понятие «домашнее насилие» в западных странах часто используют в манипулятивных целях, заявила член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совфеде, кандидат юридических наук Анна Швабауэр в пресс-центре НСН.
«Многие западные страны ввели в законодательство понятие «домашнее насилие», а также специфические санкции для противодействия данному виду насилия. Изучение нормативно-правовой базы и правоприменения в данной сфере свидетельствуют о большом количестве проблем и регулярном использовании санкций за домашнее насилие в манипулятивных целях. Весьма часто негативные последствия борьбы государства с насилием в семье испытывают добросовестные граждане», - рассказала Швабауэр.
Она отметила, что по данным Департамента юстиции США на 1990 год насильственные преступления против членов семьи составляли около 6%, то есть насилие вне семьи «было преобладающим». То, что в последнее время в США фиксируется гораздо больше преступлений такого характера, Швабауэр связывает с изменением федерального законодательства во время президентства Билла Клинтона, а также с изменениями в местном законодательстве.
«В различных штатах США законодатели по-разному определяют понятие «домашнее насилие». В штате Нью-Мексико домогательства по телефону отнесены к акту домашнего насилия. В Мичигане к домашнему насилию отнесено, цитирую: любое действие или поведение, которое ущемляет личную свободу. То есть если супруг предъявляет претензии по уходу за домом, можно говорить о наличии состава преступления. Формулировка экстремально широкая. Сами американские адвокаты заявляют, что под эти формулировки можно подвести любое социально приемлемое поведение», - заявила член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совфеде.
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