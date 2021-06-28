«Плохой уход за домом – преступление». В Совфеде рассказали о «домашнем насилии» в США

«Многие западные страны ввели в законодательство понятие «домашнее насилие», а также специфические санкции для противодействия данному виду насилия. Изучение нормативно-правовой базы и правоприменения в данной сфере свидетельствуют о большом количестве проблем и регулярном использовании санкций за домашнее насилие в манипулятивных целях. Весьма часто негативные последствия борьбы государства с насилием в семье испытывают добросовестные граждане», - рассказала Швабауэр.

Она отметила, что по данным Департамента юстиции США на 1990 год насильственные преступления против членов семьи составляли около 6%, то есть насилие вне семьи «было преобладающим». То, что в последнее время в США фиксируется гораздо больше преступлений такого характера, Швабауэр связывает с изменением федерального законодательства во время президентства Билла Клинтона, а также с изменениями в местном законодательстве.

«В различных штатах США законодатели по-разному определяют понятие «домашнее насилие». В штате Нью-Мексико домогательства по телефону отнесены к акту домашнего насилия. В Мичигане к домашнему насилию отнесено, цитирую: любое действие или поведение, которое ущемляет личную свободу. То есть если супруг предъявляет претензии по уходу за домом, можно говорить о наличии состава преступления. Формулировка экстремально широкая. Сами американские адвокаты заявляют, что под эти формулировки можно подвести любое социально приемлемое поведение», - заявила член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совфеде.

Ранее депутат Госдумы РФ Инга Юмашева в пресс-центре НСН предложила создать систему кризисных центров для женщин по всей стране.

