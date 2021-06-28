«Мужчины откажутся от брака?» Шафран раскритиковала законопроект о профилактике семейного насилия
Такой закон может отпугнуть мужчин, считает телеведущая Анна Шафран.
Законопроект о профилактике семейного насилия приведет к тому, что мужчины откажутся вступать в брак, заявила телеведущая Анна Шафран в пресс-центре НСН.
«Законопроект о профилактике семейного насилия абсолютно разрушает семью, лежащую в основе общества. Семья - институт, который обеспечивает воспроизводство людей русской цивилизации. А получается, что мужчинам проще не вступать в брак и не создавать семью в таких условиях, потому что появляется такое количество рисков попасть под уголовную ответственность, под дискриминацию, что проще вообще с этим не связываться. Мы в этом заинтересованы? Мы заинтересованы, чтобы в нашей стране люди вообще перестали жениться, вступать в брак? Если мы этого хотим, то этот закон, конечно, нужен. Но мне всё-таки кажется, что после того, как мы приняли поправки в Конституцию, где были утверждены традиционные ценности, - то мы должны действовать системно в этом вопросе», - отметила Шафран.
По ее словам, этот закон в России лоббируется многие годы.
«Обратим внимание, кто выступал в поддержку этого закона? Огромное количество иностранных агентов и ЛГБТ-структур», - заявила Шафран.
Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» в текущем виде был впервые опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября 2019 года. С тех пор общественная дискуссия по поводу его возможного принятия не утихает. Сторонники законопроекта считают нынешнюю редакцию слишком мягкой, в то время как противники рассматривают предусмотренные в нем меры как репрессивные.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН объяснил, что пандемия и самоизоляция повлияла на рост числа бытовых преступлений.
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