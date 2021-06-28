Экс-соведущая Соловьева призвала будущую Думу отвергнуть закон о домашнем насилии
Телеведущая Анна Шафран заявила, что принятие такого закона неприемлемо в условиях демографического кризиса.
Телеведущая Анна Шафран в пресс-центре НСН предложила депутатам Госдумы нового, VIII созыва отказаться от принятия закона о профилактике семейного насилия.
«Кому нужно создание социальной напряженности в России и принятие закона в России, который продвигается из-за рубежа и однозначно нанесет удар по институту семьи в условиях демографического кризиса? Обновленная Конституция говорит о необходимости защиты традиционных семейных ценностей, и хотелось бы верить, что депутаты нашей обновленной Госдумы будут придерживаться обновленной Конституции и не позволят провести в Думу этот однозначно опасный закон о профилактике семейно-бытового насилия», - отметила телеведущая.
Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» в текущем виде был впервые опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября 2019 года. С тех пор общественная дискуссия по поводу его возможного принятия не утихает. Сторонники законопроекта считают нынешнюю редакцию слишком мягкой, в то время как противники рассматривают предусмотренные в нем меры как репрессивные.
Ранее руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Фёдор Лукьянов в пресс-центре НСН назвал причины, приводящие к семейному насилию.
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