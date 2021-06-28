Экс-соведущая Соловьева призвала будущую Думу отвергнуть закон о домашнем насилии

«Кому нужно создание социальной напряженности в России и принятие закона в России, который продвигается из-за рубежа и однозначно нанесет удар по институту семьи в условиях демографического кризиса? Обновленная Конституция говорит о необходимости защиты традиционных семейных ценностей, и хотелось бы верить, что депутаты нашей обновленной Госдумы будут придерживаться обновленной Конституции и не позволят провести в Думу этот однозначно опасный закон о профилактике семейно-бытового насилия», - отметила телеведущая.

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» в текущем виде был впервые опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября 2019 года. С тех пор общественная дискуссия по поводу его возможного принятия не утихает. Сторонники законопроекта считают нынешнюю редакцию слишком мягкой, в то время как противники рассматривают предусмотренные в нем меры как репрессивные.

Ранее руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Фёдор Лукьянов в пресс-центре НСН назвал причины, приводящие к семейному насилию.

