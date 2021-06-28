Иерей Лукьянов: Несемейное насилие для женщин опаснее семейного
В РПЦ привели статистику по семейному насилию.
В семье совершается меньше преступлений, чем вне ее, а потому несемейное насилие опаснее для женщины, чем семейное, заявил руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Фёдор Лукьянов. Он сослался на статистику из монографии «Насилие в семье», презентация которой проходит в пресс-центре НСН.
«Судя по данным экспертов, написавших эту монографию, семья – это место, где насилие наименее распространено. Результаты исследования развенчали несколько искусственно сформированных в обществе мифов. Миф первый касался отсутствия статистики о семейном насилии. Миф второй касался высокого уровня преступности в сфере семейно-бытовых отношений. Было выяснено, что удельный вес таких преступлений в структуре всех преступлений на протяжении исследуемого периода (2015-2019 годы) не поднимался выше 5,3%. В 2019 году доля преступности в сфере семейно-бытовых отношений составила всего 3% в структуре всех остальных преступлений. Удельный вес насильственных преступлений, совершенных членом семьи, в структуре всех насильственных преступлений, варьировалась от 13,2%, до 18,8%. Удельный вес насильственных преступлений в отношении женщин со стороны членов семьи в структуре всех насильственных преступлений в отношении женщин на протяжении пяти лет не поднимался выше 28,8%», - отметил Лукьянов.
По словам отца Фёдора, с 2017 по 2019-й год этот показатель был ещё ниже и соответствовал 21,9%.
«То есть уровень несемейного насилия в отношении женщин в огромной степени превышает уровень семейного насилия. Эти показатели свидетельствуют о меньшей опасности для женщин семейного насилия по сравнению с насилием несемейным», - рассказал Лукьянов.
Ранее депутат Госдумы РФ Инга Юмашева в пресс-центре НСН предложила создать систему кризисных центров для женщин по всей стране.
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