«Особенно алкоголизм». В РПЦ раскрыли причины семейного насилия

«Невнимание к традиционным нравственным ценностям, пропаганда, откровенно направленная против них, потребительское отношение к жизни, а также связанная со всем этим эрозия семейного образа жизни. Особенно алкоголизм и наркомания одни из главных причин насилия как такового. В том числе и в рамках семейно-бытовых отношений. Повышают риски реального насилия и стрессовые факторы, такие, как стесненность жилищных условий семьи, экономические потрясения», - рассказал Лукьянов.

По его мнению, закон об ужесточении наказания за домашнее насилие может стать «угрозой, когда каждый может в любой момент без реальных оснований воспользоваться системой бытового насилия против своих близких». Это, по словам Лукьянова, приведет к взаимному страху и недоверию.

Ранее писатель Денис Драгунский в эфире НСН счел логичным предложение Госдумы ужесточить наказание за домашнее насилие.

