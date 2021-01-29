1.02.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Нагоняем упущенное. Введут ли в школах шестидневку?

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что теперь каждая российская школа будет самостоятельно принимать решение о введении шестидневного обучения для учеников в зависимости от уровня их знаний. Соответствующие рекомендации уже были направлены в регионы и решения будут приниматься на основе принятых ранее карантинных мер. Родители ранее неоднократно заявляли о снизившемся качестве образования из-за введённой ранее дистанционной формы. Теперь же, с возвращением к очному обучению после продлённых зимних каникул, у выпускников остаётся всего около 4-х месяцев для подготовки к выпускным экзаменам.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, насколько массово шестидневка войдёт в план обучения российских школ и поможет ли это школьникам нагнать упущенную программу.

Участники пресс-конференции:

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;

Директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

