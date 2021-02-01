«Карательные функции». Омбудсмен рассказал, чем занимается Минпросвещения

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в конце января заявил, что теперь каждая российская школа будет самостоятельно принимать решение о введении шестидневного обучения для учеников в зависимости от уровня их знаний. Рекомендации уже направлены в регионы, решения будут принимать исходя из ситуации с COVID-19.

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал на пресс-конференции НСН, как министр просвещения Сергей Кравцов вредит инновационным школам.

«Кравцов в бытность свою главой Рособрнадзора привык выполнять карательные функции, хотя мы и предлагали изменить функционал ведомства с контрольного на консультационный, но к нам тогда не прислушались. Карательные функции сегодня, к сожалению, перенесены на министерство просвещения. Вот недавно министр сказал, что 188 школ, федеральные инновационные площадки, не отвечают требования министерства просвещения. А как они могут отвечать этим требованиям, если это инновационные площадки?» - задается вопросом Володарский.

Он отметил, что они и потому инновационные, что итог применения этих педагогических технологий можно оценить только спустя время. Теперь же этим школам выпишут предписания и поставят их под пристальное наблюдение, отметил омбудсмен. Собеседник НСН считает, что большинство этих школ заставят отказаться от федерального финансирования, что является переделом рынка объемом в миллиард рублей.

Также Володарский отметил, что средние школы и раньше имели право принимать решение оп переходе на шестидневную неделю.

