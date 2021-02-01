В ОНФ рассказали, что треть школ в России работает на шестидневке

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что теперь каждая российская школа будет самостоятельно принимать решение о введении шестидневного обучения для учеников в зависимости от уровня их знаний. Рекомендации уже направлены в регионы, решения будут принимать исходя из ситуации с COVID-19.

Директор Фонда «Национальные ресурсы образования», эксперт ОНФ Татьяна Половкова на пресс-конференции НСН рассказала, что треть школ в России работает по шестидневной модели.

«Треть детей учится по шестидневке, а 78% родителей этих детей сказали, что шестидневка угнетает», - сказала Половкова со ссылкой на данные социологов.

Однако пятидневка приводит к росту числа уроков, отметила она. «Некоторые имеют в день по 8-9 уроков. В расписании стоит 7 уроков, а потом еще два факультатива, которые вроде необязательные, но по факту их приходится посещать», - добавила эксперт ОНФ.

По ее словам, учителя в целом выступают за пятидневную рабочую неделю, потому что им тоже хочется иметь два выходных.

Ранее родители учащихся неоднократно заявляли о снизившемся качестве образования из-за введённой дистанционной формы обучения. Теперь же, с возвращением к очному обучению после продлённых зимних каникул, у выпускников остаётся всего около 4-х месяцев для подготовки к выпускным экзаменам.

