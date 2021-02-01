«Стать увереннее». ЕГЭ в России предложили сдавать несколько раз в год
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил на пресс-конференции НСН дать возможность сдавать ЕГЭ в течение всего года, а не только в четко определенные дни.
Выпускные экзамены, которые вместо Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут сдавать 11-классники, не поступающие в вузы в этом году, пройдут с 24 по 28 мая, передает ТАСС. Экзаменов по другим предметам в этом году не будет — их в форме ЕГЭ будут сдавать только те, кто идет в вузы после школы.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил на пресс-конференции НСН дать возможность сдавать ЕГЭ в течение всего года, а не только в четко определенные дни.
«Нужно дать ребенку возможность сдавать ЕГЭ в течение года, а не ждать год. В течение всего года должны быть аттестационные агентства, где можно было бы сдать ЕГЭ», - сказал Володарский.
По его словам, возможность сдать ЕГЭ несколько раз позволит ребенку привыкнуть к самому этому формату и проследить динамику при сдаче, тем самым укрепив веру свои силы.
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