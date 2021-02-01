В России растет число детей на семейном обучении

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал на пресс-конференции НСН, сколько семей в России перешли на домашнее обучение в 2020 году.

«В 2020 году число семей, перешедших на домашнее обучение, выросло на 10% к 2019 году, а в 2019 году рост также составил 7-8%. Это связано не только с буллингом, но и с тем, что есть родители, которые недовольны стандартами образования и его качеством», - сказал он.

Омбудсмен отметил, что переходить к дистанционному образованию как основной модели в России не стоит, но использовать ее в тех случаях, когда она необходима – надо.

