В России растет число детей на семейном обучении
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал на пресс-конференции НСН, сколько семей в России перешли на домашнее обучение в 2020 году.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал на пресс-конференции НСН, сколько семей в России перешли на домашнее обучение в 2020 году.
«В 2020 году число семей, перешедших на домашнее обучение, выросло на 10% к 2019 году, а в 2019 году рост также составил 7-8%. Это связано не только с буллингом, но и с тем, что есть родители, которые недовольны стандартами образования и его качеством», - сказал он.
Омбудсмен отметил, что переходить к дистанционному образованию как основной модели в России не стоит, но использовать ее в тех случаях, когда она необходима – надо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru