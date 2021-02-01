«Уход от проблем». В России оценили работу главы Минпросвещения

«Выступая в Совете Федерации 27 января, господин министр получил "неуд" от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ему четко рассказали его проблемы. Это как раз ровно через год после того, как он возглавил министерство, придя на этот пост с должности главы Рособрнадзора», - сказал Володарский.

Он считает, что идея о шестидневном образовании, которая прозвучала из уст министра после критики со стороны Матвиенко - это способ заболтать реальные проблемы в системе образования.

«Нам мой взгляд, такой перевод обсуждения вопросов, которые обсуждались в Совете Федерации, на обсуждение темы шестидневного образования – это уход от реальных проблем, от оценки общественным и профессиональным сообществом работы министерства просвещения за год», - сказал омбудсмен.

При этом саму шестидневную неделю в школах Володарский назвал архаизмом, тем более в условиях перегруженности как детей, так и учителей работой и различными отчетами. По его словам, если освободить учителей от этого и дать им возможность больше готовиться к урокам, то можно будет больше и лучше усваивать знания на уроке, что сократит объем домашних заданий.

