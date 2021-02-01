«Уход от проблем». В России оценили работу главы Минпросвещения
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал на пресс-конференции НСН, как он оценивает работу министра просвещения Сергея Кравцова.
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что теперь каждая российская школа будет самостоятельно принимать решение о введении шестидневного обучения для учеников в зависимости от уровня их знаний. Рекомендации уже направлены в регионы, решения будут принимать исходя из ситуации с COVID-19.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на пресс-конференции НСН рассказал, как он оценивает работу главы Минпросвещения Кравцова.
«Выступая в Совете Федерации 27 января, господин министр получил "неуд" от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ему четко рассказали его проблемы. Это как раз ровно через год после того, как он возглавил министерство, придя на этот пост с должности главы Рособрнадзора», - сказал Володарский.
Он считает, что идея о шестидневном образовании, которая прозвучала из уст министра после критики со стороны Матвиенко - это способ заболтать реальные проблемы в системе образования.
«Нам мой взгляд, такой перевод обсуждения вопросов, которые обсуждались в Совете Федерации, на обсуждение темы шестидневного образования – это уход от реальных проблем, от оценки общественным и профессиональным сообществом работы министерства просвещения за год», - сказал омбудсмен.
При этом саму шестидневную неделю в школах Володарский назвал архаизмом, тем более в условиях перегруженности как детей, так и учителей работой и различными отчетами. По его словам, если освободить учителей от этого и дать им возможность больше готовиться к урокам, то можно будет больше и лучше усваивать знания на уроке, что сократит объем домашних заданий.
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