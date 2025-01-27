30.01.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нагадали на 2 триллиона. Как Госдума будет запрещать тарологов»

Общий оборот рынка эзотерики в России по итогам 2023 года составил почти 2 трлн руб. Россияне потратили на гадальные карты в 2024 году на популярных маркетплейсах 1,9 млрд рублей. Сегодня клиентам гадают не цыганки на вокзалах, а сотрудницы модных кофеен, салонов красоты и даже HR-специалисты отдела кадров, проверяя потенциальных коллег на совместимость. Законодатели бьют тревогу в связи с такой популярностью и уже внесли в Государственную думу законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в ом числе тарологов. Также автор законопроекта Депутат Андрей Свинцов заявил, что намерен добиваться введения штрафов для компаний, которые будут прибегать услугам тарологов и других оккультистов при собеседовании. Поправки к закону предусматривают штрафы за это до 5 миллионов рублей.

Каким будет наказание за рекламу тарологов?

Какие эзотерические услуги также попадут под запрет?

Почему рынок эзотерики имеет такую огромную популярность?

Можно ли сегодня вернуть деньги за несбывшееся предсказание?

Как много тарологов, астрологов и экстрасенсов осуществляют свою деятельность в России?

Можно ли будет «раскинуть карты» не получая за это финансовой выгоды?

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов;

Президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин;

Клинический психолог, врач, кандидат медицинских наук Марина Какушкина;

Таролог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



