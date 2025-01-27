30.01.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нагадали на 2 триллиона. Как Госдума будет запрещать тарологов»
Общий оборот рынка эзотерики в России по итогам 2023 года составил почти 2 трлн руб. Россияне потратили на гадальные карты в 2024 году на популярных маркетплейсах 1,9 млрд рублей. Сегодня клиентам гадают не цыганки на вокзалах, а сотрудницы модных кофеен, салонов красоты и даже HR-специалисты отдела кадров, проверяя потенциальных коллег на совместимость. Законодатели бьют тревогу в связи с такой популярностью и уже внесли в Государственную думу законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в ом числе тарологов. Также автор законопроекта Депутат Андрей Свинцов заявил, что намерен добиваться введения штрафов для компаний, которые будут прибегать услугам тарологов и других оккультистов при собеседовании. Поправки к закону предусматривают штрафы за это до 5 миллионов рублей.
- Каким будет наказание за рекламу тарологов?
- Какие эзотерические услуги также попадут под запрет?
- Почему рынок эзотерики имеет такую огромную популярность?
- Можно ли сегодня вернуть деньги за несбывшееся предсказание?
- Как много тарологов, астрологов и экстрасенсов осуществляют свою деятельность в России?
- Можно ли будет «раскинуть карты» не получая за это финансовой выгоды?
Участники пресс-конференции:
- Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов;
- Президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин;
- Клинический психолог, врач, кандидат медицинских наук Марина Какушкина;
- Таролог
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8