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Нагадали на 2 триллиона. Как Госдума будет запрещать тарологов

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Начало конференции

12:00

30 января 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

30.01.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нагадали на 2 триллиона. Как Госдума будет запрещать тарологов»

Общий оборот рынка эзотерики в России по итогам 2023 года составил почти 2 трлн руб. Россияне потратили на гадальные карты в 2024 году на популярных маркетплейсах 1,9 млрд рублей. Сегодня клиентам гадают не цыганки на вокзалах, а сотрудницы модных кофеен, салонов красоты и даже HR-специалисты отдела кадров, проверяя потенциальных коллег на совместимость. Законодатели бьют тревогу в связи с такой популярностью и уже внесли в Государственную думу законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в ом числе тарологов. Также автор законопроекта Депутат Андрей Свинцов заявил, что намерен добиваться введения штрафов для компаний, которые будут прибегать услугам тарологов и других оккультистов при собеседовании. Поправки к закону предусматривают штрафы за это до 5 миллионов рублей.

  • Каким будет наказание за рекламу тарологов?
  • Какие эзотерические услуги также попадут под запрет?
  • Почему рынок эзотерики имеет такую огромную популярность?
  • Можно ли сегодня вернуть деньги за несбывшееся предсказание?
  • Как много тарологов, астрологов и экстрасенсов осуществляют свою деятельность в России?
  • Можно ли будет «раскинуть карты» не получая за это финансовой выгоды?

Участники пресс-конференции:

  • Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов;
  • Президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин;
  • Клинический психолог, врач, кандидат медицинских наук Марина Какушкина;
  • Таролог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Mira Cosic с сайта Pixabay

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