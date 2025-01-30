Победитель «Битвы экстрасенсов» заявил о сильном энергетическом поле Жириновского
Максим Левин заявил НСН, что Владимира Вольфовича нельзя назвать пророком, но он абсолютно гениальный аналитик.
Владимир Вольфович Жириновский был человеком с очень сильным энергетическим полем, а также гениальным аналитиком, заявил президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.
«Владимира Вольфовича я считаю просто гениальным человеком. Мне повезло дважды с ним пообщаться – в 2000 и 2001 году. Я был, честно признаться, просто шокирован. В первый раз я был буквально шокирован энергетически, потому что у человека поле такое, что я был как пришибленный. Мы встречались в Правительстве РФ, а на следующий год в Госдуме. Можно называть его пророком, но я считаю, что он абсолютно гениальный аналитик. После новости о его смерти я несколько дней ходил как прибитый, потому что дико расстроился. Для страны он сыграл огромную роль, очень многое сделал», - рассказал он.
В 2024 году россияне потратили на услуги тарологов и экстрасенсов 2 триллиона 400 миллиардов рублей, заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru