«Более 400 тысяч дел»: Экстрасенсам грозит до десяти лет за мошенничество

Тарологам и экстрасенсам грозит до десяти лет лишения свободы, если их деятельность будет признана мошеннической, заявила директор Департамента уголовной практики в сфере экономики Профессиональной юридической группы АИД Алена Безлик в пресс-центре НСН.

«Официальной статистики совершенных преступлений именно гадалками, тарологами и целителями нет. Но если квалифицировать их деятельность как мошенничество, то, к сожалению, в 2024 году эта статья занимает одно из лидирующих мест по количеству дел. За 11 месяцев было заведено 411,6 тысяч уголовных дел. При этом некоторые граждане просто боятся обращаться с заявлением или думают, что им не помогут. Наказание в зависимости от тяжести доходит до десяти лет лишения свободы с назначением штрафа до одного миллиона рублей. Если говорим о гадалках и тарологах, то их количество выросло после ряда шоу на телеканалах. Люди в это верят, к сожалению. Задача правоохранительных органов – защитить уязвимые категории, например, студентов, пенсионеров, людей с заболеваниями», - рассказала она.

В 2024 году россияне потратили на услуги тарологов и экстрасенсов 2 триллиона 400 миллиардов рублей, заявил ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.

