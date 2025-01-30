Депутат Свинцов: В 2024 году россияне потратили на тарологов более двух триллионов рублей
Андрей Свинцов заявил НСН, что законопроект о запрете рекламы услуг тарологов будет рассмотрен в Госдуме в ближайшие два-три месяца.
В 2024 году россияне потратили на услуги тарологов и экстрасенсов 2 триллиона 400 миллиардов рублей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Мы выяснили, что 72% граждан нашей страны поддерживают запрет рекламы деятельности тарологов. Это достаточное основание, законопроект в Госдуму я внес, надеюсь, что мы рассмотрим его в ближайшие два-три месяца. Вопрос назрел, общество поддерживает, РПЦ полностью поддерживает такие ограничения, РАН тоже поддерживает. В 2024 году 2 триллиона 400 миллиардов было потрачено нашими гражданами на подобные услуги – тарологи, экстрасенсы, гадалки, ведьмы, астрологи и так далее. Ежегодный прирост составляет 30%»,- рассказал он.
Общий оборот рынка эзотерики в России по итогам 2023 года составил почти 2 трлн руб. Россияне потратили на гадальные карты в 2024 году на популярных маркетплейсах 1,9 млрд рублей. Законодатели бьют тревогу в связи с такой популярностью и уже внесли в Государственную думу законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в ом числе тарологов.
Также автор законопроекта Депутат Андрей Свинцов заявил, что намерен добиваться введения штрафов для компаний, которые будут прибегать услугам тарологов и других оккультистов при собеседовании. Поправки к закону предусматривают штрафы за это до 5 миллионов рублей.
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