«Можно совмещать с наукой»: Психолог выступила за выдачу лицензий тарологам

Научную психологию можно совмещать с экстрасенсорикой, так как людей с особыми способностями сегодня много, заявила НСН Марина Какушкина.

Тарологи и экстрасенсы должны получать лицензии, чтобы нормально работать и приносить пользу людям, заявила клинический психолог, врач, кандидат медицинских наук Марина Какушкина в пресс-центре НСН.

«Я выступаю за то, чтобы люди с особыми способностями получали лицензии и работали спокойно. Я не могу согласиться с тем, что таких людей мало. Эти люди должны работать и приносить пользу людям. Таро и астрология существовали еще за три тысячелетия до нашей эры. Есть версия, что карты таро созданы по основным архетипам. Этим занимаются многие научные психологи. Научную психологию можно совмещать с экстрасенсорикой», - рассказала она.

Депутат Свинцов: В 2024 году россияне потратили на тарологов более двух триллионов рублей

Общий оборот рынка эзотерики в России по итогам 2023 года составил почти 2 трлн руб. Россияне потратили на гадальные карты в 2024 году на популярных маркетплейсах 1,9 млрд рублей. Законодатели бьют тревогу в связи с такой популярностью и уже внесли в Государственную думу законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в ом числе тарологов.

Также автор законопроекта Депутат Андрей Свинцов заявил, что намерен добиваться введения штрафов для компаний, которые будут прибегать услугам тарологов и других оккультистов при собеседовании. Поправки к закону предусматривают штрафы за это до 5 миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЭкстрасенсПсихологи

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