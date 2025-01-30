«Можно совмещать с наукой»: Психолог выступила за выдачу лицензий тарологам

Общий оборот рынка эзотерики в России по итогам 2023 года составил почти 2 трлн руб. Россияне потратили на гадальные карты в 2024 году на популярных маркетплейсах 1,9 млрд рублей. Законодатели бьют тревогу в связи с такой популярностью и уже внесли в Государственную думу законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, в ом числе тарологов.

Также автор законопроекта Депутат Андрей Свинцов заявил, что намерен добиваться введения штрафов для компаний, которые будут прибегать услугам тарологов и других оккультистов при собеседовании. Поправки к закону предусматривают штрафы за это до 5 миллионов рублей.

