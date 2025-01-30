Победитель «Битвы экстрасенсов» поддержал запрет рекламы услуг тарологов
Максим Левин заявил НСН, что тарологи и экстрасенсы манипулируют людьми, человека убеждают в страшных вещах, что влияет на его жизнь.
В России необходимо ввести дополнительные ограничения на рекламу услуг эзотериков, так как люди просто перекладывают с себя ответственность на подобных «специалистов», заявил президент фонда содействия развитию социально значимых проектов, победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Максим Левин в пресс-центре НСН.
«Широкая реклама тарологов, эзотериков в социальных сетях и так запрещена. Но я считаю, что необходимо ввести дополнительные ограничения, государству виднее, как это сделать. К большому сожалению, людям в последнее время очень нравится индульгировать себя, перекладывать с себя ответственность за определенные события в своей жизни на проклятие из пятого поколения и так далее. Люди из сферы эзотерики в интернете – это в 95% случаев обезличенные профили, без фотографий, странные имена. Они никак не представляются лично, скрываются, дают для оплаты подозрительные карты. Это именно шизотерика, от которой необходимо избавляться всеми возможными способами», - рассказал он.
По его словам, такие «специалисты» начинают убеждать граждан в страшных вещах.
«Люди лишаются денег, но самое страшное, что люди подвергаются манипуляциям. Человеку рассказывает страшные вещи, в которые человек начинает верить, это касается даже диагнозов. Человек получает не консультацию, а вводится в заблуждение. Специалист должен успокоить человека, а этого не происходит», - заключил собеседник НСН.
В 2024 году россияне потратили на услуги тарологов и экстрасенсов 2 триллиона 400 миллиардов рублей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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