1.10.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?»

На фоне продолжающегося экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса и возвращения в некоторых странах карантинных мер, курс рубля стремительно начал падать по отношению к доллару и евро. Так, курс евро пробил отметку в 93 рубля, а доллар торгуется вблизи 80. Экономисты объясняют такую реакцию российской валюты падением цен на нефть из-за опасений второй волны пандемии. Участники рынка не без оснований полагают, что такое развитие событий повлечет за собой возвращение масштабных ограничений, а они, в свою очередь, приведут к резкому снижению потребления топлива. Кроме того, некоторые эксперты уверены, что Минфин и Центробанк специально не поддерживают курс рубля, поддерживая бюджет России таким образом.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут о реальных причинах стремительного падения рубля, возможных способах его спасения, а также дадут прогноз на курс национального валюты к концу года.

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин;

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8