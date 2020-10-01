Делягин назвал число занятых в теневом секторе России

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал, сколько людей в стране работает в теневом секторе.

«Более 30 миллионов человек в России заняты в теневом секторе экономики и живут вне правового поля по моральным, юридическим и карательным бременем. Прогрессивная шкала подоходного налога и введение нулевой ставки налога для самых бедных – это освобождение 40% рабочей силы в России, не считая членов их семей», - заявил Делягин, сравнив эту меру с отменой крепостного права.

По его словам, прогрессивная шкала налогообложения с ограничением финансовых спекуляций на валютном рынке в России может принципиально изменить экономическую ситуацию в России.

Ранее в четверг президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в ходе той же пресс-конференции рассказал, что причина падения рубля – накопления недоверия к нему.

