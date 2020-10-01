Делягин назвал число занятых в теневом секторе России
Экономист призвал провести реформу, сопоставимую по значению с отменой крепостного права.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал, сколько людей в стране работает в теневом секторе.
«Более 30 миллионов человек в России заняты в теневом секторе экономики и живут вне правового поля по моральным, юридическим и карательным бременем. Прогрессивная шкала подоходного налога и введение нулевой ставки налога для самых бедных – это освобождение 40% рабочей силы в России, не считая членов их семей», - заявил Делягин, сравнив эту меру с отменой крепостного права.
По его словам, прогрессивная шкала налогообложения с ограничением финансовых спекуляций на валютном рынке в России может принципиально изменить экономическую ситуацию в России.
Ранее в четверг президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в ходе той же пресс-конференции рассказал, что причина падения рубля – накопления недоверия к нему.
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