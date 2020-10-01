Экономист предсказал курс доллара за 80 рублей

Экономист отметил, на этом фоне есть риск, что доллар может стоить свыше 80 рублей.

Колташов видит выход из ситуации в прогрессивном налогообложении и ограничении вывода капитала из страны, а также введение репрессивных налогов на деятельность офшоров.

Он также отметил, что нынешнее падение рубля не обусловлено нефтяными ценами, которые упали в марте и с тех пор находятся на одном уровне. При этом девальвация является стрессовой как для домохозяйств, так и для реального бизнеса в России, который находится в ситуации неопределенности.

При этом конечные потребители, смотрят на падение рубля при стабильной цене на нефть и начинают задумываться о том, стоит ли брать ту же ипотеку.

«Черт его знает, чем выбудете питаться в этой ситуации, когда вы возьмете ипотеку, а ваша зарплата не вырастет?» - озвучил Колташов логику простого потребителя. При этом такая логика убивает экономический рост в России, ведь если потребители уходят с рынка, то расти ему не с чего, добавил он.

В понедельник экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс нацвалюты упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.

