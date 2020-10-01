Экономист предсказал курс доллара за 80 рублей
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества в ходе пресс-конференции НСН рассказал, какие меры необходимы для исправления ситуации с падением курса российской валюты.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал, какие меры необходимы для стабилизации курса рубля.
"Рубль, если не менять политику в отношении регулирования валютной политики, будет падать и дальше», - сказал Колташов.
Он рассказал, что выплаты топ-менеджменту и акционерам российских корпораций по факту представляют собой вывод денег из компаний. При этом, по его словам, выплаты эти не остаются в России, а немедленно конвертируются в валюту и уходят за рубеж.
Экономист отметил, на этом фоне есть риск, что доллар может стоить свыше 80 рублей.
Колташов видит выход из ситуации в прогрессивном налогообложении и ограничении вывода капитала из страны, а также введение репрессивных налогов на деятельность офшоров.
Он также отметил, что нынешнее падение рубля не обусловлено нефтяными ценами, которые упали в марте и с тех пор находятся на одном уровне. При этом девальвация является стрессовой как для домохозяйств, так и для реального бизнеса в России, который находится в ситуации неопределенности.
При этом конечные потребители, смотрят на падение рубля при стабильной цене на нефть и начинают задумываться о том, стоит ли брать ту же ипотеку.
«Черт его знает, чем выбудете питаться в этой ситуации, когда вы возьмете ипотеку, а ваша зарплата не вырастет?» - озвучил Колташов логику простого потребителя. При этом такая логика убивает экономический рост в России, ведь если потребители уходят с рынка, то расти ему не с чего, добавил он.
В понедельник экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс нацвалюты упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.
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