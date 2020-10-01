Банкир рассказал, как стабилизировать рубль

Президент Ассоциации российских банков заявил на пресс-конференции в НСН, что необходимо вернуть доверие к российской валюте и ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал, как стабилизировать рубль.

«Причина падения рубля – накопления недоверия к нему» - уверен он.

Для исправления этой ситуации банкир предложил отменить НДФЛ для людей с доходами ниже нескольких МРОТ, ввести стационарную шкалу для основной массы населения и довести НДФЛ до 40-50% для тех, кто действительно много зарабатывает.

«Зачем брать налоги с нищего населения, а потом от щедрот душевных ему какие-то гроши добавлять?» - задался вопросом Тосунян.

В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Гарегин ТосунянКурс Рубля
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