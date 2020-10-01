Делягин назвал причины падения рубля
Экономист рассказал в эфире НСН о выплатах премий топ-менеджерам и попытках правительства наполнить бюджет.
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал о причинах падения российского рубля в последние два месяца.
«Тактическая причина падения рубля в том, что сейчас в России время выплат дивидендов и премий топ-менеджерам. Эти деньги они получают в рублях и конвертируют их в валюту, неся их на валютный рынок», - сказал Делягин.
Среднесрочная причина ослабления рубля, по мнению экономиста, ограничение экономической деятельности в России во время пандемии и сокращение доходов федерального бюджета. В этих условиях, по словам Делягина, власти РФ пошли на девальвацию рубля, чтобы при падающей валютной выручке рублевые поступления остались на прежнем уровне.
В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет, а экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс нацвалюты упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.
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