Делягин назвал причины падения рубля

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал о причинах падения российского рубля в последние два месяца.

«Тактическая причина падения рубля в том, что сейчас в России время выплат дивидендов и премий топ-менеджерам. Эти деньги они получают в рублях и конвертируют их в валюту, неся их на валютный рынок», - сказал Делягин.