Делягин назвал причины падения рубля

Экономист рассказал в эфире НСН о выплатах премий топ-менеджерам и попытках правительства наполнить бюджет.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал о причинах падения российского рубля в последние два месяца.

«Тактическая причина падения рубля в том, что сейчас в России время выплат дивидендов и премий топ-менеджерам. Эти деньги они получают в рублях и конвертируют их в валюту, неся их на валютный рынок», - сказал Делягин.

Названы сроки «возрождения» рубля

Среднесрочная причина ослабления рубля, по мнению экономиста, ограничение экономической деятельности в России во время пандемии и сокращение доходов федерального бюджета. В этих условиях, по словам Делягина, власти РФ пошли на девальвацию рубля, чтобы при падающей валютной выручке рублевые поступления остались на прежнем уровне.

В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта провалилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет, а экономический обозреватель Александр Кареевский рассказал в эфире НСН, что курс нацвалюты упал не так сильно, чтобы правительство начало его поддерживать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курс РубляМихаил Делягин
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