Названы главные жертвы падения рубля
Глава Ассоциации российских банков назвал последствия падения рубля для ипотеки и рынка недвижимости.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в ходе пресс-конференции НСН на тему: «На новом дне: Что заставляет рубль падать?» рассказал, кто первый пострадает от падения рубля.
Падение курса рубля приведет к росту цен на недвижимость ставок по ипотеке, при этом многие просто будут выброшены из рынка, так как не смогут взять ипотеку, заявил банкир.
«Косвенно падение рубля сказывается на ипотеке. Падение курса рубля приводит к стоимости недвижимости, значит ипотека вырастет. Рост цены на ипотечном рынке приводит косвенно к росту ставок и отсечение от рынка значительной части потенциальных заемщиков, которые просто не смогут войти на рынок ипотеки. Это безусловно негативное влияние», - сказал Тосунян.
В минувшую пятницу экономист Денис Ракша объяснил НСН, почему российская валюта про.валилась ниже 90 рублей за евро и почему поводов для оптимизма нет.
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