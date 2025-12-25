«В наших традициях Новый год — этап обнуления, нового начала, веры в чудо. Так или иначе, этот праздник все равно связан с какими-то потерями и традициями. Если говорить про восточный календарь, то следующий год — красной лошади, следовательно, надо выбирать красные, розовые и оранжевые оттенки камней: рубины, спессартины, граниты, турмалины и так далее. Если в это верить, то стоит выбирать украшения с камнями таких оттенков», — сказала собеседница НСН.

Ранее общественники захотели убедить федеральные власти ужесточить регулирование онлайн-продаж ювелирных изделий. Это требуется для борьбы с теневым сегментом, годовой оборот которого достигает 26,6 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант». Речь об изделиях, продающихся с фейковыми регистрационными номерами под видом бижутерии или личных вещей физлиц.

В вою очередь, исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков рассказывал НСН, что официальные офлайн магазины ювелирных изделий в РФ никогда не предложат покупателю что-то иное под видом драгметаллов, а вот на маркетплейсы действительно могут попадать нелегальные изделия преимущественно из серебра.

