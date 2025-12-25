Рубины и гранаты: Какие украшения надеть в новогоднюю ночь
Новый год — этап обнуления, нового начала, веры в чудо, поэтому следует встречать год красной лошади с рубинами, турмалинами и гранатами, сказала в пресс-центре НСН Ксения Костина.
Если верить в восточный календарь, то стоит отдавать предпочтение драгоценным камням красного, розового и оранжевого оттенков, заявила в пресс-центре НСН эксперт в сфере драгоценных изделий, геммолог Ксения Костина.
«В наших традициях Новый год — этап обнуления, нового начала, веры в чудо. Так или иначе, этот праздник все равно связан с какими-то потерями и традициями. Если говорить про восточный календарь, то следующий год — красной лошади, следовательно, надо выбирать красные, розовые и оранжевые оттенки камней: рубины, спессартины, граниты, турмалины и так далее. Если в это верить, то стоит выбирать украшения с камнями таких оттенков», — сказала собеседница НСН.
Ранее общественники захотели убедить федеральные власти ужесточить регулирование онлайн-продаж ювелирных изделий. Это требуется для борьбы с теневым сегментом, годовой оборот которого достигает 26,6 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант». Речь об изделиях, продающихся с фейковыми регистрационными номерами под видом бижутерии или личных вещей физлиц.
В вою очередь, исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков рассказывал НСН, что официальные офлайн магазины ювелирных изделий в РФ никогда не предложат покупателю что-то иное под видом драгметаллов, а вот на маркетплейсы действительно могут попадать нелегальные изделия преимущественно из серебра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Долина и Лурье не приехали на заседание суда по выселению певицы
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Германию
- «Лучше поднять зарплату»: Статус неприкосновенности не повысит престиж педагогов
- Россиян предостерегли от встречи Нового года в копытах и масках коней
- Новая война на Ближнем Востоке? Зачем Нетаньяху атаковал Ливан
- Путин спрогнозировал крупнейший технологический прорыв в истории
- Рубины и гранаты: Какие украшения надеть в новогоднюю ночь
- Хоть в спортивном костюме: В чем встречать Новый год
- Психолог раскрыл, почему новогодние праздники не избавят от выгорания
- «Рост на 28%»: Россияне полюбили цветные драгоценные камни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru