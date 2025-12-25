Россиян предостерегли от встречи Нового года в копытах и масках коней
25 декабря 202516:01
Александра Веснина
Для встречи Нового года подойдут глубокие оттенки и такие праздничные ткани, как бархат или велюр, сказал в пресс-центре НСН Александр Белов.
Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН посоветовал отдавать предпочтение более глубоким оттенкам в одежде для празднования Нового года.
«Новый год — тот праздник, в котором образ как на красную ковровую дорожку — далеко не самое главное. Мы зачастую отмечаем этот праздник в кругу близких людей. Здесь важны атмосфера, настроение, ощущение чего-то нового и теплого. Кто-то придерживается суеверия, согласно которому на празднование Нового года нужно надевать какую-то новую вещь. Если мы говорим о мужчинах, то лучше подобрать какие-то глубокие тона. Брюнетам можно обратить внимание на бордовый, изумрудный, темно-синий, шоколадный оттенки. Это хорошо будет сочетаться с цветами новогодней елки. Ткань тоже должна быть более праздничной, например, бархат или велюр, может быть, что-то связанное с шелком. Новый год — праздник, хочется, чтобы люди надевали что-то на себя что-то более изысканное и праздничное, а не повседневное. Грядущий год станет Годом лошади. Неплохо надеть аксессуары в виде коней, например, брошь, но не надо переусердствовать. Кто-то заказывает себе и маски в виде коней, и копыта какие-то. Это все-таки не маскарад, это Новый год. Важно встретить его, чтобы одежда была праздничной, адекватной и без перебора», — сказал собеседник НСН.
Ранее основатель группы компаний фэшн-индустрии «Instyle» и бренда одежды OVVIO Александра Тарловская сказала в пресс-центре НСН, что Новый год — семейный и уютный праздник, который встречать надо в той одежде, которая комфортна.
