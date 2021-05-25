26.05.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мигранты или зэки. Кто займётся стройкой в России?»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила заменить трудовых мигрантов заключёнными. Они считают, что зэки смогут заменить мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Возможное возвращение трудовых лагерей вызвало всплеск общественного негодования, но директор ведомства Александр Калашников уверяет: «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые, достойные условия». По мнению Калашникова, это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Но так ли это? Идею уже поддержали на уровне Госдумы, Минюста и Следственного комитета.

В ходе пресс-конференции участники обсудят необходимость замещения трудовых мигрантов заключенными, дадут правовую оценку этой инициативе, а также расскажут о судьбе мигрантов в случае их замещения на рынке труда зэками.

Участники пресс-конференции:

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов;

Первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

Заместитель директора по развитию Музея истории ГУЛАГа Анна Стадинчук;

Приглашены:

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



