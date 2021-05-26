«Оттягивает Китай». Трунов объяснил, почему России не хватает рабочих мигрантов

«В прошлом году у нас был 1,7 миллион мигрантов, в этом году – 1,3 миллиона. Это не связано с коронавирусом, это в больше степени связано с активизацией Китая. Китай начал большие проекты в странах Средней Азии, куда оттягивает рабочую силу, которая могла бы приехать в Россию. Ну и, конечно, то, что рубль по отношению к доллару завалился, это тоже накладывает свой отпечаток на нехватку рабочих мигрантов», - объяснил Трунов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что использование труда осужденных не сможет полностью решить проблему дефицита рабочей силы в России, но изучить эту тему необходимо.

