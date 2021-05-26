«Разбегутся». Адвокат рассказал, к чему приведет замена рабочих мигрантов заключенными

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН, что это приведет к росту количества криминальных происшествий. 

Замена рабочих мигрантов заключенными приведет к росту числа побегов,заявил председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН.

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«Сейчас они сидят в специально оборудованных лагерях, где минимальное количество охраны, потому что вышка, колючка, специальное оборудование, чтобы подкопы не прорыли и так далее. Если заключенных пустить на стройки народного хозяйства, как это раньше называлось, или отправить их БАМ строить, есть вероятность, что они разбегутся оттуда. Опасность побега и роста криминальных происшествий возрастает», - отметил Трунов.

Ранее федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила заменить трудовых мигрантов заключёнными. Директор ведомства Александр Калашников считает, что это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Идею уже поддержали на уровне Госдумы, Минюста и Следственного комитета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Трудовые МигрантыЗаключенные
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