«Разбегутся». Адвокат рассказал, к чему приведет замена рабочих мигрантов заключенными
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН, что это приведет к росту количества криминальных происшествий.
Замена рабочих мигрантов заключенными приведет к росту числа побегов,заявил председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН.
«Сейчас они сидят в специально оборудованных лагерях, где минимальное количество охраны, потому что вышка, колючка, специальное оборудование, чтобы подкопы не прорыли и так далее. Если заключенных пустить на стройки народного хозяйства, как это раньше называлось, или отправить их БАМ строить, есть вероятность, что они разбегутся оттуда. Опасность побега и роста криминальных происшествий возрастает», - отметил Трунов.
Ранее федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила заменить трудовых мигрантов заключёнными. Директор ведомства Александр Калашников считает, что это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Идею уже поддержали на уровне Госдумы, Минюста и Следственного комитета.
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