«Не конкуренты!» Мигрантов сравнили с трудящимися заключенными

«В инициативе, которую озвучил руководитель ФСИН, речь шла о 180 тысяч человек, это на несколько порядков меньше, чем иностранных граждан. Иностранных граждан в Российской Федерации никто не может посчитать, сколько, но не меньше, чем 3 миллиона, что в 20 раз больше, чем потенциальная рабочая сила из числа заключенных», - объяснил Каримов.

Ранее федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила заменить трудовых мигрантов заключёнными. Директор ведомства Александр Калашников считает, что это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Идею уже поддержали на уровне Госдумы, Минюста и Следственного комитета.