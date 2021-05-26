«Не конкуренты!» Мигрантов сравнили с трудящимися заключенными

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов на пресс-конференции в НСН заявил, что количество иностранных мигрантов значительно превышает число заключенных.

Заключенные не могут составить конкуренцию мигрантам на рынке труда, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов на пресс-конференции в НСН.

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«В инициативе, которую озвучил руководитель ФСИН, речь шла о 180 тысяч человек, это на несколько порядков меньше, чем иностранных граждан. Иностранных граждан в Российской Федерации никто не может посчитать, сколько, но не меньше, чем 3 миллиона, что в 20 раз больше, чем потенциальная рабочая сила из числа заключенных», - объяснил Каримов.

Ранее федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила заменить трудовых мигрантов заключёнными. Директор ведомства Александр Калашников считает, что это не только решит проблему с рабочей силой, но и поможет заключенным социализироваться. Идею уже поддержали на уровне Госдумы, Минюста и Следственного комитета.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Трудовые МигрантыЗаключенные
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