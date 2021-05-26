«Эти морды». В профсоюзе рассказали об отношении к мигрантам в России

Из России может уехать еще 1 миллион мигрантов после 15 июля, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов на пресс-конференции в НСН.

«Мэр столицы говорил, что на 40% сократилось количество мигрантов, но это не из-за того, что они уехали, это потому что они не приехали. Я не вижу особой проблемы в том, что не хватает мигрантов. Зимой дворников не хватало, ходили по снегу, но ничего страшного. Люди звонят из разных мест на телеканалы и говорят, что готовы ходить по снегу, лишь бы не видеть "эти морды". Получается, что вся прибыль от мигрантов у строительных компаний, а все издержки – на москвичах. Никто в государстве не объясняет, что мигранты нужны, а молча привлекают их», - отметил Каримов.