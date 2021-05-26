«Эти морды». В профсоюзе рассказали об отношении к мигрантам в России
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов на пресс-конференции в НСН предрек еще больший отток мигрантов из России.
Из России может уехать еще 1 миллион мигрантов после 15 июля, заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов на пресс-конференции в НСН.
«Мэр столицы говорил, что на 40% сократилось количество мигрантов, но это не из-за того, что они уехали, это потому что они не приехали. Я не вижу особой проблемы в том, что не хватает мигрантов. Зимой дворников не хватало, ходили по снегу, но ничего страшного. Люди звонят из разных мест на телеканалы и говорят, что готовы ходить по снегу, лишь бы не видеть "эти морды". Получается, что вся прибыль от мигрантов у строительных компаний, а все издержки – на москвичах. Никто в государстве не объясняет, что мигранты нужны, а молча привлекают их», - отметил Каримов.
По его словам, количество мигрантов в столице сейчас оптимально, но летом их число сократится.
«Нужны ли мигранты? Вопрос очень интересный. Кому они нужны? Не будет построено сколько-то квартир в Москве. И что? Обыкновенный москвич с усиленной пенсией в 20 тысяч рублей ее не сможет себе купить. Сейчас 15 июля грядет, когда заканчивается действие указа президента о временных мерах по правовому урегулированию положения иностранных граждан в пандемию. После 15 июля 1 миллион мигрантов должен выехать с территории РФ, потому что они находятся здесь незаконно», - объяснил Каримов.
Ранее на пресс-конференции в НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал, что замена рабочих мигрантов заключенными может привести к росту числа побегов.
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