«Товарищи не поймут». В Общественной палате рассказали о привлечении зэков на стройки

Артем Кирьянов на пресс-конференции в НСН заявил, что не все заключенные согласятся работать на стройке. 

Не всех заключенных можно будет привлечь для работы на строительных объектах, заявил первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов на пресс-конференции в НСН.

«Разбегутся». Адвокат рассказал, к чему приведет замена рабочих мигрантов заключенными

«Воры в законе, конечно, на стройки не пойдут, потому что им статус не позволяет. Это же определенный статус в иерархии преступного мира. Их товарищи не поймут. Но речь идет не о ворах, а о тех, кто еще годен к исправлению», - объяснил Кирьянов.

Он также отметил, что сегодня даже дворником в ЖКХ устроиться не просто, требуется умение владеть различной техникой и другие навыки.

«В ЖКХ отправлять заключенных не так уж и надо», - добавил Кирьянов.

Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН заявил, что нехватка рабочих мигрантов в России связана с активизацией Китая и дешевым рублем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаключенныеРабота
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры