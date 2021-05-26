«Товарищи не поймут». В Общественной палате рассказали о привлечении зэков на стройки
Артем Кирьянов на пресс-конференции в НСН заявил, что не все заключенные согласятся работать на стройке.
Не всех заключенных можно будет привлечь для работы на строительных объектах, заявил первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов на пресс-конференции в НСН.
«Воры в законе, конечно, на стройки не пойдут, потому что им статус не позволяет. Это же определенный статус в иерархии преступного мира. Их товарищи не поймут. Но речь идет не о ворах, а о тех, кто еще годен к исправлению», - объяснил Кирьянов.
Он также отметил, что сегодня даже дворником в ЖКХ устроиться не просто, требуется умение владеть различной техникой и другие навыки.
«В ЖКХ отправлять заключенных не так уж и надо», - добавил Кирьянов.
Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов на пресс-конференции в НСН заявил, что нехватка рабочих мигрантов в России связана с активизацией Китая и дешевым рублем.
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