15.02.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Медали, допинг и нейтральный статус. Как проходят Олимпийские игры в Пекине?»

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят XXIV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 2,9 тыс. спортсменов. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпиады в Пекине и поднялась на шестое место в медальном зачёте Олимпийских игр 2022. Конечно же, не обошлось и без скандалов: самым громким стал резонансный случай с российской фигуристкой Камилой Валиевой, когда допинг-проба Валиевой неожиданно дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян. 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева выступит на личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такое решение только что вынес Спортивный арбитражный суд после семичасового слушания дела. Игры-2022 в Пекине завершатся 20 февраля.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

Какие в этом году результаты участия России в Олимпиаде в Пекине?

Какими могут быть причины допинг-скандала с Валиевой?

Какие действия сейчас необходимо предпринять российской Сборной?

Как этот скандал может повлиять на результаты Олимпиады?

Готовы ли морально наши спортсмены к таким поворотам, когда едут на Олимпиаду?

Чем запомнится Олимпиада в Пекине 2022?

Участники пресс-конференции:

Советский хоккеист и тренер. Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России. Главный тренер сборной России. Член Зала хоккейной славы Александр Якушев ;

; Глава Олимпийского Совета Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев ;

; Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



