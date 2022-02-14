пресс-конференции
Анонс

Медали, допинг и нейтральный статус. Как проходят Олимпийские игры в Пекине?

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Начало конференции

13:00

15 февраля 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

15.02.2022 состоится пресс-конференция, посвященная теме Олимпийских игр в Пекине 2022.

15.02.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Медали, допинг и нейтральный статус. Как проходят Олимпийские игры в Пекине?»

С 4 по 20 февраля в Пекине проходят XXIV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 2,9 тыс. спортсменов. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпиады в Пекине и поднялась на шестое место в медальном зачёте Олимпийских игр 2022. Конечно же, не обошлось и без скандалов: самым громким стал резонансный случай с российской фигуристкой Камилой Валиевой, когда допинг-проба Валиевой неожиданно дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян. 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева выступит на личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине. Такое решение только что вынес Спортивный арбитражный суд после семичасового слушания дела. Игры-2022 в Пекине завершатся 20 февраля.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить:

  • Какие в этом году результаты участия России в Олимпиаде в Пекине?
  • Какими могут быть причины допинг-скандала с Валиевой?
  • Какие действия сейчас необходимо предпринять российской Сборной?
  • Как этот скандал может повлиять на результаты Олимпиады?
  • Готовы ли морально наши спортсмены к таким поворотам, когда едут на Олимпиаду?
  • Чем запомнится Олимпиада в Пекине 2022?

Участники пресс-конференции:

  • Советский хоккеист и тренер. Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер России. Главный тренер сборной России. Член Зала хоккейной славы Александр Якушев;
  • Глава Олимпийского Совета Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев;
  • Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортОлимпиада
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