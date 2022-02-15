«Настоящие бойцы»: Глава Олимпийского совета Москвы отметил успехи конькобежцев
Мужская команда завоевала серебро в командной гонке преследования и вырвала медаль у голландцев, отметил Николай Гуляев.
Российские конькобежцы на Олимпийских играх в Пекине проявили себя настоящими бойцами и показали достойный результат, заявил глава Олимпийского совета Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев в пресс-центре НСН.
«Наша мужская команда завоевала серебро в командной гонке преследования. Они проявили себя настоящими бойцами и вырвали медаль у одних из фаворитов, легендарных голландцев, уступив только норвежцам. Я считаю, что ребята показали очень достойный результат. Ангелина Голикова в воскресенье завоевала бронзу на дистанции 500 метров. Считаю, что она показала себя настоящим турнирным бойцом. Это очень высокое достижение и для российских коньков и для нашей спортсменки. Еще не все дисциплины закончены, поэтому думаю, что мы можем ожидать успешного вступления и на дистанции в тысячу метров у мужчин», - сказал Гуляев.
В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 2,9 тысячи спортсменов. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпиады и поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпийских игр 2022.
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