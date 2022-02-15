Якушев оправдал провал российских хоккеисток на Олимпиаде коронавирусом

«Здесь есть объективные причины. На эту Олимпиаду не поехало шесть основных игроков нашей команды, которые заболели коронавирусом. Здесь надо представить состояние тренерского штаба, когда они готовили одну команду, а перед самым отлетом выбывает шесть основных игроков. Когда вся схема наигранности, комбинации, все рушится сразу. Это действительно тяжело. Я как тренер знаю, что было очень тяжело создавать все заново. Надо сказать, что всем сборным было очень тяжело играть против канадок и американок. Но наши могли на этой Олимпиаде, если бы поехали основным составом, побороться за бронзовые медали», - сказал Якушев.

В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 2,9 тысячи спортсменов. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпиады и поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпийских игр 2022.

Женская сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине обыграла команду Швейцарии, но уступила американкам 0:5, канадкам 1:6 и сборной Финляндии 0:5.

