Якушев оправдал провал российских хоккеисток на Олимпиаде коронавирусом
Тренерский штаб готовил команду, но перед самым вылетом на Олимпиаду основные игроки выбыли, заявил Александр Якушев.
Женской сборной России по хоккею было тяжело играть против канадок и американок на Олимпиаде в Пекине, но если бы поехал основной состав команды, то он смог бы побороться за медали, заявил советский хоккеист и тренер, главный тренер сборной России, член Зала хоккейной славы Александр Якушев в пресс-центре НСН.
«Здесь есть объективные причины. На эту Олимпиаду не поехало шесть основных игроков нашей команды, которые заболели коронавирусом. Здесь надо представить состояние тренерского штаба, когда они готовили одну команду, а перед самым отлетом выбывает шесть основных игроков. Когда вся схема наигранности, комбинации, все рушится сразу. Это действительно тяжело. Я как тренер знаю, что было очень тяжело создавать все заново. Надо сказать, что всем сборным было очень тяжело играть против канадок и американок. Но наши могли на этой Олимпиаде, если бы поехали основным составом, побороться за бронзовые медали», - сказал Якушев.
В Пекине с 4 по 20 февраля проходят XXIV зимние Олимпийские игры. В соревнованиях принимают участие 2,9 тысячи спортсменов. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды в девятый медальный день Олимпиады и поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпийских игр 2022.
Женская сборная России по хоккею на Олимпиаде в Пекине обыграла команду Швейцарии, но уступила американкам 0:5, канадкам 1:6 и сборной Финляндии 0:5.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Депутат Госдумы заявил о готовноcти россиян отказаться зарплаты ради Донбасса
- Летевший из Москвы в Испанию самолёт вынужденно сел в Минске
- Песков объяснил слишком длинные столы на встречах с Путиным
- Госдума приняла проект постановления о признании ДНР и ЛНР
- Песков рассказал о реакции Путина на сообщения о дате «нападения» на Украину
- Мосгорсуд утвердил приговор девушке, которая сбила троих детей в Солнцево
- СМИ: Экспорт нефти и газа из США резко вырос на фоне украинского кризиса
- Туристам не рекомендуют заразный Тайланд
- Биатлонист Латыпов извинился за упущенную победу в эстафете на ОИ-2022
- Премьер Японии и глава Еврокомиссии обсудили ситуацию вокруг Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru