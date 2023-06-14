15.06.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мальчик или девочка. Почему в России хотят запретить смену пола?»
14 июня Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола уже в первом чтении. Данный законопроект предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства. Медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично, а также исключение государственной регистрации смены пола без операций. Авторами инициативы стали почти 400 парламентариев.
Согласно статистике МВД, которая была получена в ответ на запрос Депутата Николая Николаева, в период с 2016 по 2022 года за заменой паспортов гражданина России по основанию «изменение пола» обратилось 3050 человек. За пять последних лет – увеличение годовой статистики произошло в 7,5 раз.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как часто в России люди прибегают к подобным операциям по смене пола?
- С чем связан рост данных операций?
- Почему смену пола решили взять под государственный контроль?
- Какая ответственность может грозить за пропаганду смены пола?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев;
- Врач - психотерапевт, семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина;
- Пластический хирург.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 10:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 916 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8