15.06.2023 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Мальчик или девочка. Почему в России хотят запретить смену пола?»

14 июня Госдума рассмотрит законопроект о запрете смены пола уже в первом чтении. Данный законопроект предлагает установить полный запрет на медицинские вмешательства. Медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично, а также исключение государственной регистрации смены пола без операций. Авторами инициативы стали почти 400 парламентариев.

Согласно статистике МВД, которая была получена в ответ на запрос Депутата Николая Николаева, в период с 2016 по 2022 года за заменой паспортов гражданина России по основанию «изменение пола» обратилось 3050 человек. За пять последних лет – увеличение годовой статистики произошло в 7,5 раз.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как часто в России люди прибегают к подобным операциям по смене пола?

С чем связан рост данных операций?

Почему смену пола решили взять под государственный контроль?

Какая ответственность может грозить за пропаганду смены пола?

Участники пресс-конференции:

Депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев;

Врач - психотерапевт, семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина;

Пластический хирург.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8







