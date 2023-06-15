«Диагноз, а не пропаганда ЛГБТ»: Сексолог рассказала, кому требуется операция по смене пола

Проблема смены пола при транссексуализме никак не связана с ЛГБТ, заявила врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт, сексолог Лариса Никитина в пресс-центре НСН.

«Транссексуализм – это очень большая проблема, надо разбираться, истинный он или нет. Некоторым людям нужна эта помощь, потому что они не могут с этим смириться. Отсюда депрессии и даже суициды. Это никак не связано с ЛГБТ. Но это только в случае истинного транссексуализма. Я не за пропаганду, в таком случае надо лечить голову. Я против категорических запретов», - рассказала она.

Со своей стороны, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, специалист в области секстрансформирующих операций Андрей Истранов в пресс-центре НСН отметил, что самоидентификация пола и сексуальная ориентация – это разные вещи.

«Самоидентификация пола и сексуальная ориентация – это абсолютно разные вещи. Общественность остро воспринимает распущенность, а не то медицинское состояние, которое мы обсуждаем. Поэтому и получается дискуссия. Я выполняю операции после постановки диагноза. Я всегда требую заключение комиссии, которая рекомендует хирургическую смену пола. Мы занимаемся медицинской проблемой, а не прихотью», - добавил он.

Движение по смене пола развивается, так как целые группы людей зарабатывают на этом тысячи долларов, заявил депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев в пресс-центре НСН.



