«Страдают подростки»: Депутат назвал движение по смене пола сектой и многомиллионным бизнесом
Николай Николаев заявил, что бизнес заинтересован вовлекать в это больше людей, особенно подростков, на которых легче всего повлиять.
Движение по смене пола развивается, так как целые группы людей зарабатывают на этом тысячи долларов, заявил депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев в пресс-центре НСН.
«Это движение по смене пола идет не от природы. По всему миру увеличивается в разы статистика. Это заставляет задуматься. Я общаюсь с родителями пострадавших детей, подростков и вижу огромную сеть, которая заинтересована в том, чтобы вовлекать в это движение как можно больше людей. Работают центры, которые меняют сознание человека, специальные психологи. Мы все проходили через то, что как-то были собой недовольны, это нормально для подростка. У нас есть случаи таких переходов с 13 лет при помощи гормональных препаратов. Эта технология аналогична той, по которой вовлекают в секту. Человек становится источником дохода. Сегодня это достаточно большой бизнес и неплохие деньги. Один человек, который начал этот переход, приносит от 120 до 150 тысяч долларов только у нас в стране», - отметил он.
Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола, следует из думской электронной базы. Ранее проект закона был одобрен комитетом нижней палаты по охране здоровья. Медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично.
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