В Госдуме раскрыли детали законопроекта о запрете операций по смене пола
Депутат Госдумы Николай Николаев отметил, что исключения будут сделаны только для детей, у которых есть врожденные аномалии.
Депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев в пресс-центре НСН раскрыл детали законопроекта о запрете операций по смене пола и представил исключения.
«Речь идет о запрете смена пола по двум направлениям. Первое – это запрет на изменение в паспорте, в документах, второе – запрет на медицинское вмешательство, направленно на смену пола. Эти два пункта основные, но делаются исключения, так как понятно, что дети могут рождаться с врожденными физиологическими изменениями. Речь идет только о детях. Если аномалии наблюдаются, предложено сделать комиссию, которая и будет определять дальнейшие шаги. Когда у человека признаки двух полов, ему нечего менять, это не смена пола, ему нужно определиться. Основная история в этом смысле - набор хромосом. Если человек дожил до двадцати или пятидесяти лет и только тогда определился, это уже запрещено. Он будет в паспорте тем, кем он был всю жизнь», - рассказал он.
Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола, следует из думской электронной базы. Ранее проект закона был одобрен комитетом нижней палаты по охране здоровья. Медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично.
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