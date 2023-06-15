«Двести пациентов в год»: Пластический хирург заявил о необходимости операций по смене пола

Запрет операций по смене пола не должен касаться всех пациентов, так как существует медицинская проблема и диагноз, заявил пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, специалист в области секстрансформирующих операций Андрей Истранов в пресс-центре НСН.

«Мы не подвергаем сомнению основы охраны семьи в нашей стране. Естественно, я говорю только о медицинской проблеме. Медицинская проблема – это диагноз, это транссексуализм, это можно считать болезнью. Бывают нарушения генетические, где содержатся разные наборы хромосом. Поломки бывают на разном уровне. Иногда речь идет не о поле, а о восприятии. Я считаю, что государственное регулирование в этой области должно быть, это правильно. Но вопрос медицинской составляющей должен быть проработан более основательно, нельзя полностью все запрещать. Насколько это важная проблема? Секстрансформирующих операций в России выполняется в общем количестве не более двухсот за год. Хирургов, которые это делают, максимум пять. Один случай на сто тысяч населения, это крайне редкое заболевание. Изменять два федеральных закона ради этого как-то слишком», - рассказал он.

Накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете операций по смене пола, следует из думской электронной базы. Ранее проект закона был одобрен комитетом нижней палаты по охране здоровья. Медицинское вмешательство может допускаться только по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а не отдельным врачом единолично.

