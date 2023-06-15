Пластический хирург назвал стоимость операции по смене пола

Операция по смене пола стоит дешевле операции по увеличению груди, заявил пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета, специалист в области секстрансформирующих операций Андрей Истранов в пресс-центре НСН.

«Основные траты – это хирургическая составляющая. А цена в этом случае меньше, чем увеличить грудь. Например, сделать половой член или влагалище стоит столько же, сколько увеличить грудь. Это стоит от 400 до 500 тысяч рублей. А за грудь сегодня можно заплатить до полутора миллиона. Под ключ такого нет понятия. При этом люди тратят свои деньги, государство никак не помогает таким пациентам, поэтому люди сто раз подумают, прежде чем сделать такую операцию», - отметил он.

Движение по смене пола развивается, так как целые группы людей зарабатывают на этом тысячи долларов, заявил депутат Госдумы, религиовед и юрист Николай Николаев в пресс-центре НСН.

