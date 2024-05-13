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Майский снег: Когда тепло вернется в Россию

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Начало конференции

15:00

14 мая 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 9035945437

14.05.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда на тему: «Майский снег: Когда тепло вернется в Россию».

Майская погода побила вообще все рекорды в этом году. Первые десять дней месяца в европейской части страны стали самыми холодными за всю историю наблюдений. Многие метеорологи уже назвали это затяжной аномалией. Из-за влияния воздушных масс Карского моря и моря Лаптевых температура воздуха в первой декаде мая была на 8-10 градусов Цельсия ниже климатической нормы. Погода в европейской части страны сейчас отстает от нужных показателей на три-четыре недели. 13, 14 и 15 мая температура будет ниже нормы на 5-7 градусов Цельсия. Мощные снегопады обрушились на Москву, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую область, снег и гололед ожидаются в ближайшие два дня на Ямале. После такой погоды в отдельных областях даже объявили режим чрезвычайной ситуации. Посевы замерзли, цветы на плодовых деревьях опали. Дачники и некоторые крупные сельхозпредприятия рискуют остаться без урожая.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Каковы причины климатических аномалий?
  • Сколько москвичи будут еще мерзнуть?
  • Будут ли еще отклонения от нормы погоды в столице?
  • В каких регионах России еще замечены аномальные отклонения от нормы?
  • Какие природные катаклизмы ожидать россиянам этой весной и в самом начале лета?​​​​​​​
  • Какой будет погода в последние пару недель весны-2024?
  • Какую погоду ожидать на черноморских курортах России?
  • Когда откроется купальный сезон?
  • Ожидаются ли снова магнитные бури в ближайшее время?
  • Что будет с урожаем в этом году?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович

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