14.05.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда на тему: «Майский снег: Когда тепло вернется в Россию».
Майская погода побила вообще все рекорды в этом году. Первые десять дней месяца в европейской части страны стали самыми холодными за всю историю наблюдений. Многие метеорологи уже назвали это затяжной аномалией. Из-за влияния воздушных масс Карского моря и моря Лаптевых температура воздуха в первой декаде мая была на 8-10 градусов Цельсия ниже климатической нормы. Погода в европейской части страны сейчас отстает от нужных показателей на три-четыре недели. 13, 14 и 15 мая температура будет ниже нормы на 5-7 градусов Цельсия. Мощные снегопады обрушились на Москву, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую область, снег и гололед ожидаются в ближайшие два дня на Ямале. После такой погоды в отдельных областях даже объявили режим чрезвычайной ситуации. Посевы замерзли, цветы на плодовых деревьях опали. Дачники и некоторые крупные сельхозпредприятия рискуют остаться без урожая.
В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:
- Каковы причины климатических аномалий?
- Сколько москвичи будут еще мерзнуть?
- Будут ли еще отклонения от нормы погоды в столице?
- В каких регионах России еще замечены аномальные отклонения от нормы?
- Какие природные катаклизмы ожидать россиянам этой весной и в самом начале лета?
- Какой будет погода в последние пару недель весны-2024?
- Какую погоду ожидать на черноморских курортах России?
- Когда откроется купальный сезон?
- Ожидаются ли снова магнитные бури в ближайшее время?
- Что будет с урожаем в этом году?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам
+7 9035945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8