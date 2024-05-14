Вильфанд: Купальный сезон стартует в Сочи и Крыму во второй половине июня
Роман Вильфанд в эфире НСН отметил, что купаться на Черноморском побережье лучше при температуре воды в 20-22 градуса.
Купальный сезон стартует в Сочи во второй декаде июня, а в Крыму – примерно с 22 июня и позже, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
«Сейчас температура воды на Черноморском побережье в районе Сочи, Новороссийска составляет 16-17 градусов. Это прохладная вода, вряд ли там можно с удовольствием купаться. В Крыму вода еще ниже, около 15 градусов. Что касается купального сезона, многие полагают, что он наступает при температуре в 20 градусов, врачи рекомендуют детям купаться, когда температура выше 22 градусов. В Сочи такая температура ожидается во второй декаде июня, а в Крыму чуть позже, в Севастополе – это 22-30 июня, в Алуште – начиная с 15 июня», - рассказал он.
В ближайшую неделю тепло доберется только до Москвы и Питера, в ряде российских регионов сохранятся заморозки, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru